Gárdonyi Géza: A Margit-szigeten

Sétáltam árván, búsan egymagam

És néztem a rózsák hogy nyílanak.

Virág virághoz hajlik, hajladoz,

s érintkezik a sok virág ajak.

S amint susognak, leheletüket

Mindenfelé érzem a szigeten

Oh édes élet! boldog szerelem!

Egy kékruhás, kenderhaju leány

Jött a mamával a vén fák alatt,

Sárga cipő volt formás lábain,

S én sohse láttam karcsubb derekat;

Két csillag kéklett arcának havában,

A mama pulykásan jött s szigorun.

A kavics zörrent. Én csak álldogáltam.

A lány rámnézett mélán, szomorun.

Forrás: eternus.hu

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