Két ember meghalt az Ozora fesztivál területén

Egy harminckilenc éves magyar nő a hőségtől rosszul lett és meghalt, egy negyvenöt éves amerikai férfi pedig egy színpadi díszletelemről ugrott le és vesztette életét az igari Ozora fesztiválon szombaton – közölte a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság vasárnap.

A rendőrség tájékoztatása szerint augusztus 1-jén a délutáni órákban a fesztivál biztonsági szolgálata értesítette a rendőrséget arról, hogy egy nő a fesztivál területén – vélhetően a hőségtől – rosszul lett, s újra kell éleszteni. A fesztivál egészségügyi személyzete nem járt sikerrel, a harminckilenc éves magyar állampolgárságú nő életét vesztette.

Nem sokkal ezt követően a fesztivál nagyszínpadát övező díszletelemekre egy negyvenöt éves amerikai állampolgárságú férfi felmászott, majd onnan leugrott és életét vesztette. A rendőrség az eddig beszerzett adatok alapján az öngyilkosságot valószínűsíti.

Mindkét esetet közigazgatási hatósági eljárás keretében vizsgálják – írták.

A fesztivál hivatalos Facebook-oldalán azt írták a szervezők vasárnap, hogy éjfélig minden zenei program véget ér.

Forrás: MTI

Nyitókép: Facebook/Ozora Festival official

Állítsa be a Kárpátalja.ma-t előnyben részesített forrásként a Google Keresőben.

Beállítás →