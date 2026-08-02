Két ember meghalt az Ozora fesztivál területén
Egy harminckilenc éves magyar nő a hőségtől rosszul lett és meghalt, egy negyvenöt éves amerikai férfi pedig egy színpadi díszletelemről ugrott le és vesztette életét az igari Ozora fesztiválon szombaton – közölte a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság vasárnap.
A rendőrség tájékoztatása szerint augusztus 1-jén a délutáni órákban a fesztivál biztonsági szolgálata értesítette a rendőrséget arról, hogy egy nő a fesztivál területén – vélhetően a hőségtől – rosszul lett, s újra kell éleszteni. A fesztivál egészségügyi személyzete nem járt sikerrel, a harminckilenc éves magyar állampolgárságú nő életét vesztette.
Nem sokkal ezt követően a fesztivál nagyszínpadát övező díszletelemekre egy negyvenöt éves amerikai állampolgárságú férfi felmászott, majd onnan leugrott és életét vesztette. A rendőrség az eddig beszerzett adatok alapján az öngyilkosságot valószínűsíti.
Mindkét esetet közigazgatási hatósági eljárás keretében vizsgálják – írták.
A fesztivál hivatalos Facebook-oldalán azt írták a szervezők vasárnap, hogy éjfélig minden zenei program véget ér.
Forrás: MTI
Nyitókép: Facebook/Ozora Festival official