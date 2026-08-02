Életének 65. évében elhunyt Szalai Imre, Badaló elöljárója – közölte Babják Zoltán, Beregszász polgármestere.

Szalai Imre hosszú éveken át szolgálta települését: 2010 és 2020 között Badaló polgármestereként vezette a községet, majd a Beregszászi kistérség megalakulását követően a Badalói Elöljárói Körzet elöljárójaként folytatta munkáját. A közlemény szerint elhivatott, lelkiismeretes és emberséges vezetőként ismerték, aki mindvégig szívén viselte szülőfaluja fejlődését, és következetesen képviselte a helyi közösség érdekeit.

Babják Zoltán a Beregszászi Városi Tanács, a képviselő-testület, a végrehajtó bizottság és a Beregszászi kistérség nevében őszinte részvétét fejezte ki az elhunyt családjának és hozzátartozóinak. Mint fogalmazott, Szalai Imre emlékét kegyelettel őrzik, munkássága és hiánya hosszú időre nyomot hagy a közösség életében.

Kárpátalja.ma

Nyitókép: Facebook

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