Kiskorú járművezetők – egy nap alatt három közúti baleset Kárpátalján

Három, fiatalkorú járművezetőket érintő közlekedési baleset történt augusztus 1-jén Kárpátalján. A rendőrség mindhárom ügyben büntetőeljárást indított, és arra inti a szülőket, hogy ne engedjék gyermekeiket jogosítvány nélkül járművet vezetni.

A Rahói járásban, Feketetisza településen egy 16 éves fiú Audi személyautójával hátulról nagy sebességgel egy rendszám nélküli motorkerékpárnak ütközött.

A motort egy mindössze 10 éves fiú vezette, utasa pedig egy 8 éves kislány volt.

Mindkét gyermek megsérült és kórházba került. Az autó vezetője a baleset után elhagyta a helyszínt, és járművét később az erdőszélen hátrahagyta. A rendőrök rövid időn belül elfogták.

Huszton ugyanezen az estén egy 54 éves kijevi férfi Lexusával balra kanyarodás közben áttért a szemközti sávba, ahol összeütközött egy rendszám nélküli Mustang motorkerékpárral.

A kétkerekűt vezető 14 éves helyi fiatal több sérülést szenvedett, mindkét járművezető józan volt.

A munkácsi járási Ignéc (Znyacevo) községben egy 14 éves fiú egy rendszám nélküli motorkerékpárral elütött egy 35 éves gyalogost. A sérültet kórházba szállították. A vizsgálat szerint a motor vezetője nem fogyasztott alkoholt, a gyalogos azonban ittas volt.

A rendőrség valamennyi eset körülményeit vizsgálja, a fiatalkorúak járművezetésének hátterét pedig a fiatalkorúakkal foglalkozú ügyosztály ellenőrzi.

A hatóságok arra figyelmeztetik a szülőket és nevelőket, hogy ne bízzanak gépjárművet vagy motorkerékpárt kiskorúakra, mert ezzel nemcsak saját gyermekeik, hanem a közlekedés többi résztvevőjének életét is veszélyeztetik.

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