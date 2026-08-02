Ismét megszűnt a zaporizzsjai atomerőmű külső áramellátása

Újabb teljes áramszünet sújtotta augusztus 1-jén az orosz megszállás alatt álló zaporizzsjai atomerőművet. A Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) főigazgatója, Rafael Grossi tájékoztatása szerint az erőmű csaknem két órán keresztül vészhelyzeti dízelgenerátorok segítségével biztosította a reaktorok hűtéséhez és más létfontosságú rendszerek működéséhez szükséges áramellátást.

A NAÜ szerint ez már a 23. alkalom, hogy az erőmű a teljes körű orosz invázió kezdete óta elveszíti külső villamosenergia-ellátását.

Az ügynökség szakértői egyelőre nem tudták megállapítani, mi okozta az utolsó működő külső távvezeték kiesését.

Rafael Grossi ismét hangsúlyozta, hogy az ilyen jellegű áramkimaradások komoly nukleáris biztonsági kockázatot jelentenek, mivel a reaktorok biztonságos hűtése ilyenkor kizárólag a tartalék dízelgenerátoroktól függ.

Kárpátalja.ma

Forrás: Ukrajinszki Novini

Nyitókép: korábbi felvétel, np.pl.ua

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