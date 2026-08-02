Ismét megszűnt a zaporizzsjai atomerőmű külső áramellátása

Marcsák Gergely Közélet

Újabb teljes áramszünet sújtotta augusztus 1-jén az orosz megszállás alatt álló zaporizzsjai atomerőművet. A Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) főigazgatója, Rafael Grossi tájékoztatása szerint az erőmű csaknem két órán keresztül vészhelyzeti dízelgenerátorok segítségével biztosította a reaktorok hűtéséhez és más létfontosságú rendszerek működéséhez szükséges áramellátást.

A NAÜ szerint ez már a 23. alkalom, hogy az erőmű a teljes körű orosz invázió kezdete óta elveszíti külső villamosenergia-ellátását.

Áramszünet volt a zaporizzsjai atomerőműben

Az ügynökség szakértői egyelőre nem tudták megállapítani, mi okozta az utolsó működő külső távvezeték kiesését.

Rafael Grossi ismét hangsúlyozta, hogy az ilyen jellegű áramkimaradások komoly nukleáris biztonsági kockázatot jelentenek, mivel a reaktorok biztonságos hűtése ilyenkor kizárólag a tartalék dízelgenerátoroktól függ.

Kárpátalja.ma

Forrás: Ukrajinszki Novini

Nyitókép: korábbi felvétel, np.pl.ua

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