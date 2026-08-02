Többen meghaltak egy fegyveres támadásban Idaho államban

Többen meghaltak és megsebesültek, amikor egy fegyveres tüzet nyitott az Egyesült Államok Idaho államában egy autós étteremnél szombaton.

A hatóságok a részletek tisztázásáig a halálos áldozatok pontos számát nem adták ki.

Matthew Hicks, Twin Falls város rendőrfőnöke annyit közölt, hogy a támadó meghalt, így nem áll fenn további veszély. A történéseket és a helyszínt – ami a kiérkező hatóságot fogadta – kaotikusnak minősítette.

Elmondta, hogy a lövöldöző a tetthely közelében halt meg, és személyazonosságát egyelőre nem hozták nyilvánosságra. Hozzátette, hogy a halálos áldozatokról sem adnak ki részleteket, ameddig a hozzátartozókat nem értesítik.

Helyi rendőrségi források nem hivatalosan legalább 3 halottról és 5 sebesültről számoltak be.

A médiumoknak nyilatkozó szemtanúk szerint a támadó egy AR-típusú félautomata puskával volt felszerelve, és egy másik, pisztolyos személlyel váltott lövéseket.

Az erőszakos cselekmény helyi idő szerint a szombat délutáni órákban történt.

A rendőrség későbbre ígért tájékoztatást az eset részleteiről.

Az MTI cikke nyomán

Nyitókép: Idaho News 6

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