Rubio: az USA újabb kísérletet tehet az ukrán–orosz tárgyalások újraindítására

Marco Rubio amerikai külügyminiszter szerint Washington a következő hetekben újabb kísérletet tehet az ukrán–orosz béketárgyalások újraindítására. A politikus a Fox Newsnak adott interjújában úgy fogalmazott: az elmúlt időszakban a harctéri helyzet bizonyos mértékben megváltozott, mivel Ukrajna már mélységi csapásokat is képes végrehajtani oroszországi célpontok ellen.

Rubio szerint az Egyesült Államok azt kívánja felmérni, hogy ez az új helyzet közelebb hozhatja-e a feleket egy diplomáciai rendezéshez. Ugyanakkor elismerte, hogy

Kijevnek és Moszkvának továbbra is határozott álláspontja és saját „vörös vonalai” vannak,

ezért egy esetleges megállapodás még komoly akadályokba ütközik.

A külügyminiszter hangsúlyozta, hogy Donald Trump amerikai elnök arra utasította munkatársait, használjanak ki minden lehetőséget a béketárgyalások előmozdítására.

Trump korábban arról is beszélt, hogy a háború lezárásához mind Volodimir Zelenszkij ukrán, mind Vlagyimir Putyin orosz elnöknek kompromisszumokat kell kötnie.

Sajtóértesülések szerint az új diplomáciai kezdeményezés részeként augusztus második felében Steve Witkoff és Jared Kushner, Donald Trump tárgyalódelegációjának tagjai Kijevbe látogathatnak.

Kárpátalja.ma

Forrás: 24tv.ua

Nyitókép: korábbi felvétel, Kevin Dietsch / Getty Images Hungary

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