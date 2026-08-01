Kishíján vízbe fulladt egy férfi Ungváron

Az ungvári mentőszolgálat sikeresen élesztett újra egy eszméletlen férfit, akit a vízből emeltek ki.

A helyszínre érkező mentősök megállapították, hogy a férfi állapota életveszélyes: légzése nem volt megfelelő, pulzusa pedig alig volt tapintható. A mentőegység azonnal megkezdte az újraélesztését.

A gyors és szakszerű beavatkozásnak köszönhetően sikerült helyreállítani a férfi spontán keringését. Állapotának stabilizálását követően az Ungvári Városi Klinikai Kórházba szállították további kezelésre.

A mentőszolgálat arra figyelmeztet, hogy vízbe esés vagy fuldoklás esetén azonnal értesíteni kell a 103-as segélyhívót, és amennyiben a jelenlévők rendelkeznek megfelelő ismeretekkel, a mentők kiérkezéséig meg kell kezdeni az újraélesztést, mivel az első percek döntő jelentőségűek lehetnek az életmentés szempontjából.

Kárpátalja.ma

Állítsa be a Kárpátalja.ma-t előnyben részesített forrásként a Google Keresőben.

Beállítás →