„Ősvilág és Dínókaland” a tiszaágteleki óvodában

A PAPILIO – Természet- és Környezetvédelmi Egyesület megalakulása óta kiemelt figyelmet fordít az olyan globális környezeti problémákra, mint a környezetszennyezés vagy a klímaváltozás hatásai. Ennek érdekében az elmúlt években számos szemléletformáló programot valósítottak meg, amelyek leginkább a fiatalabb korosztályokat, elsősorban az óvodás és iskolás gyerekeket célozták meg.

Szanyi Szabolcs, a PAPILIO Egyesület alapítója és elnöke hírportálunknak elmondta, a környezet iránti felelősségteljes gondolkodást már egészen kisgyermekkorban érdemes megalapozni. Az egyesület fontos célja, hogy már a kicsi gyerekek is megértsék, az ő cselekedeteik is fontosak a környezet szempontjából. A gyermekeknek életkoruknak megfelelő módon tudniuk kell, mit tehetnek természeti értékeink megóvásáért, hogyan vigyázhatnak a tiszta levegőre, a tiszta vízre és környezetük élővilágára.

Az egyesület éppen ezért hívta életre 2021-ben az „Erdőtündér” programot, amelynek célja, hogy már óvodás korban felhívja a gyermekek figyelmét a globális környezeti problémákra.

A program ezúttal a Tiszaágteleki Református Égigérő Bölcsődébe és Óvodába látogatott el, ahol különleges ismeretterjesztő foglalkozáson vehettek részt a gyermekek július végén.

Az „Ősvilág és Dinókaland” alprogram keretében Kiss Erika óvodapedagógus, az intézmény igazgatónője játékos, élményközpontú formában vezette be az óvodásokat a dinoszauruszok és az ősvilág lenyűgöző világába. A foglalkozás során a gyermekek megismerkedtek a Föld több millió évvel ezelőtti élővilágával, a dinoszauruszok életével, valamint azzal, milyen körülmények között éltek ezek a különleges állatok. Közösen beszélgettek arról, hogyan alakult át bolygónk az évmilliók során, és miben különbözik a mai világ az ősidők világától. A változatos szemléltető eszközök, az interaktív feladatok és a játékos tevékenységek felkeltették a gyermekek kíváncsiságát, miközben fejlesztették megfigyelőképességüket, gondolkodásukat, képzelőerejüket és kommunikációs készségüket.

Az „Ősvilág és Dinókaland” program zárásaként az óvodások egy felejthetetlen kiránduláson vettek részt a Makkosjánosiban található dinóparkban. Itt a gyermekek testközelből is megcsodálhatták az életnagyságú dinoszauruszokat, és közelebbről is megismerkedhettek számos ismert fajjal, többek között a Tirannoszaurusz rexszel, a Triceratopsszal, a Sztegoszaurusszal, a Brachioszaurusszal és a Velociraptorral. A kirándulás során a gyerekek megfigyelték a dinoszauruszok testfelépítését, méretét, valamint azt is, miben különböztek egymástól a növényevő és a ragadozó fajok. A séta során az óvodások betekintést nyerhettek abba, milyen lehetett a Föld több millió évvel ezelőtt. A látványos őslények, az interaktív elemek és a játékos feladatok még közelebb hozták számukra az ősvilág titkait.

A PAPILIO Egyesület célja, hogy az ismeretterjesztő programok révén a gyerekek ne csupán élményekkel gazdagodjanak, hanem kialakuljon bennük a természet szeretete, és megerősödjön a kíváncsiságuk a környezetük iránt.

A program Magyarország Kormánya támogatásával valósult meg.

PAPILIO – Természet- és Környezetvédelmi Egyesület

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