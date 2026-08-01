Munkácsi járási védő esett el a fronton
Újabb veszteség érte Kárpátalját: a háborúban életét vesztette a munkácsi járási Gorond község 25 éves lakosa, Marjan Tjahur – írja a mukachevo.net internetes hírportál.
A katona 2026. július 20-án esett el harci feladat teljesítése közben. Marjan Tyahur 2000. augusztus 23-án született, mindössze 25 éves volt.
A fiatal férfit édesanyja, nagymamája, testvérei, valamint más hozzátartozói és szerettei gyászolják.
Temetésének pontos helyszínéről és időpontjáról később közölnek információt.
Őszinte részvétünk a hozzátartozóknak.
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