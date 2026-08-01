Gyermekpornográfia birtoklásáért ítéltek el egy kárpátaljai férfit

Két év felfüggesztett börtönbüntetést kapott egy munkácsi járási lakost, miután gyermekpornográf tartalom birtoklása miatt elítélte a bíróság.

Az ítélet szerint a férfit a „Pókháló” fedőnevű rendőrségi művelet során azonosították. A nyomozás megállapította, hogy 2025 októberében letöltött az internetről egy videófelvételt, amely a szakértői vélemény alapján gyermekpornográfiának minősül. A felvételt tartalmazó mobiltelefont a 2026 májusában tartott házkutatás során foglalták le.

A bíróság három év szabadságvesztésre ítélte a vádlottat, továbbá két évre eltiltotta minden olyan tevékenységtől, amely gyermekek oktatásával, nevelésével vagy szabadidős foglalkozásaival kapcsolatos. A szabadságvesztés végrehajtását ugyanakkor két év próbaidőre felfüggesztették.

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