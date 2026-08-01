Elveszett színeket rekonstruál a mesterséges intelligencia

Kárpátalja.ma Kultúra

Mesterséges intelligencia és fejlett háromdimenziós képalkotó eljárások segítségével állítják helyre Európa kulturális örökségének elveszett árnyalatait, ahogy arról az Olasz Nemzeti Kutatási Tanács (CNR) koordinálásával működő PERCEIVE projekt beszámolt. A kutatás mérföldkőnek számít a műemlékvédelemben, mivel a múlt hiteles vizuális rekonstrukciójával alapjaiban formálja át az ókori művészet színkultúrájáról alkotott eddigi történelmi ismereteket.

A történelmi emlékezet egyik legnagyobb torzulását a színek idővel bekövetkező eltűnése okozza. A reneszánsz óta a nyugati kultúrában mélyen gyökeret vert a fehér ókor mítosza, amely az antik szobrokat és épületeket nyers, díszítetlen márványként képzelte el, holott azokat eredetileg élénk pigmentekkel festették be.

Sofia Pescarin, a kutatást vezető Örökségtudományi Intézet (CNR ISPC) projektkoordinátora szerint a szín nem csupán esztétikai réteg, hanem alapvető történelmi és szimbolikus jelentést hordoz. Amikor a pigmentek az évszázadok során lebomlanak, a múltról alkotott kép is eltorzul, ami megnehezíti a műtárgyak hiteles értelmezését.

A kihívás leküzdésére életre hívott, egyetemeket és múzeumokat tömörítő PERCEIVE projekt új módszertant dolgozott ki. A szakemberek öt örökségvédelmi területre fókuszáltak: az ókori szobrászat és építészet elveszett színeire, a festmények színváltozásaira, a történelmi textíliák fakulására, a korai színes fényképek, például az autokróm fotók degradációjára, valamint a digitális művészeti alkotások megőrzésére. A rekonstrukció során mesterséges intelligenciát és háromdimenziós vizualizációt alkalmaztak, amely átláthatóan kezeli a történelmi bizonyítékokat és a tudományos bizonytalanságokat.

A kutatási program során számos nyílt hozzáférésű digitális eszközt fejlesztettek ki a szakemberek számára. Ilyen a fénykárosodást becslő szoftver és a színekkel kapcsolatos adatokat összesítő Colour Knowledge Repository. Az elméleti eredményeket a gyakorlatban is tesztelték: a nápolyi Nemzeti Régészeti Múzeumban a pompeji Ízisz-templom egykori színvilágát mutatták be, az oslói Munch Múzeum a restaurálás kihívásait szemléltette, a trondheimi NTNU Egyetemi Múzeum pedig a korai színes fotográfiák helyreállítására fókuszált. A pompeji kiállítás innovatív megközelítése a 2025-ös sienai Digital Heritage Awards keretében elnyerte a legjobb digitális örökségi tárlatnak járó elismerést.

A virtuális és hibrid technológiák integrálása nemcsak a műemlékvédelem hatékonyságát növeli, hanem a múzeumlátogatók számára is hitelesebb történelmi élményt nyújt. A PERCEIVE projekt által lefektetett módszertani alapokat a jövőben a COLOURS nevű európai kutatási program viszi tovább, hogy a kifejlesztett helyreállítási technikák a mindennapi muzeológiai és restaurátori gyakorlat szerves részévé váljanak Európa-szerte.

Forrás: mult-kor.hu

Állítsa be a Kárpátalja.ma-t előnyben részesített forrásként a Google Keresőben.
Beállítás →