Ismét teljes körű élelmiszer-jelölési szabályok lépnek életbe Ukrajnában

Ukrajnában 2026. október 1-jétől ismét teljes körűen kell alkalmazni az élelmiszerek és takarmányok jelölésére vonatkozó előírásokat. Az ukrán kormány megszüntette ugyanis a teljes körű orosz invázió kezdetén bevezetett ideiglenes könnyítéseket.

A Miniszteri Kabinet döntése értelmében hatályát veszti a 2022-ben elfogadott két kormányrendelet, amelyek egyszerűsített címkézési szabályokat tettek lehetővé. Ettől kezdve a gyártóknak és importőröknek maradéktalanul be kell tartaniuk az élelmiszerekről szóló fogyasztói tájékoztatásra, valamint a takarmányok biztonságára és higiéniájára vonatkozó ukrán jogszabályokat.

Denisz Baslik gazdasági és környezetvédelmi miniszterhelyettes szerint a könnyítésekre 2022-ben a logisztikai nehézségek, az importútvonalak megszakadása és a nyersanyaghiány miatt volt szükség. Hangsúlyozta, hogy a piac mára alkalmazkodott, ezért visszatérhetnek a teljes körű jelölési szabályokhoz.

A jövőben a termékek csomagolásán ukrán nyelven kell feltüntetni a pontos összetételt, a tápértéket, az allergéneket és minden egyéb kötelező információt. Az ukrán előírásoknak nem megfelelő címkével ellátott importélelmiszerek és takarmányok forgalmazása sem lesz engedélyezett.

A korábbi, egyszerűsített szabályok szerint felcímkézett termékek ugyanakkor továbbra is forgalomban maradhatnak a minőségmegőrzési vagy fogyaszthatósági idejük lejártáig.

A minisztérium szerint a teljes körű szabályozás visszaállítása hozzájárul az Európai Unióval kötött társulási megállapodásban vállalt kötelezettségek teljesítéséhez, valamint a fogyasztóvédelem és a piaci átláthatóság erősítéséhez.

Kárpátalja.ma

Állítsa be a Kárpátalja.ma-t előnyben részesített forrásként a Google Keresőben.

Beállítás →