Kilenc halálos áldozata van a Kijevet ért éjszakai orosz légitámadásnak

Kilenc ember életét vesztette, további 28-an – köztük négy gyermek – megsérültek az orosz erők ballisztikus rakétatámadásában Kijevben augusztus 1-jén – tudatta a Rendkívüli Helyzetek Állami Szolgálata (DSZNSZ) a Telegramon.

A támadás következtében a főváros öt kerületében keletkeztek tüzek és súlyos károk.

A Szolomjanszkiji kerületben két ember meghalt, nyolcan megsérültek, köztük két gyermek. Egy ötemeletes lakóház részben összeomlott és kigyulladt, egy másik helyszínen parkoló autók égtek. A mentők 35 embert menekítettek ki az épület felső szintjeiről.

A Darnickiji kerületben hét halálos áldozatot követelt a támadás, további 14-en megsérültek, köztük két gyermek. Tűz ütött ki egy közigazgatási és egy nem lakóépületben, több jármű kiégett, lakóházak rongálódtak meg. Egy közeli parkban becsapódási krátert találtak, egy utcán pedig több helyen is lángra kapott az út menti növényzet.

A Sevcsenkivszkiji kerületben több lakóépület és mentőautó gyulladt ki, emellett tűz keletkezett egy filmstúdió területén is, amelyet sikerült megfékezni. A kerületben egy sérültet találtak.

A Dnyiprói kerületben egy üzlet épülete rongálódott meg, míg a Pecserszkij kerületben négy családi ház és több melléképület szenvedett károkat.Az űrlap tetejeAz űrlap alja

Kárpátalja.ma

Állítsa be a Kárpátalja.ma-t előnyben részesített forrásként a Google Keresőben.

Beállítás →