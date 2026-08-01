Rendkívüli hőség várható augusztus első hétvégéjén

Kánikulával robbant be az augusztus Kárpátalján. A levegő hőmérséklete szombaton akár 37, vasárnap helyenként 38 °C-ig emelkedhet, miközben a hétvége nagy részében száraz idő várható.

Szombaton derült vagy gyengén felhős időre van kilátás, csapadék nélkül. A hegyvidéken a reggeli órákban helyenként gyenge köd képződhet. Az éjszakai hőmérséklet 14–19, a nappali 32–37 °C között alakul, a magasabban fekvő területeken 23–28 °C várható.

Vasárnap is többnyire napos, gyengén felhős idő ígérkezik. Napközben nem valószínű csapadék, estefelé azonban a keleti hegyvidéki térségekben elszórtan záporok és zivatarok alakulhatnak ki. Az északnyugati szél 3–8 m/s sebességű lesz, zivatarok idején azonban 15–20 m/s-os széllökések is előfordulhatnak.

A vasárnapi minimum-hőmérséklet 15–20 °C között alakul, a hegyekben helyenként 12 °C-ig hűlhet a levegő. Napközben 33–38 °C várható, a hegyvidéki térségekben 24–29 °C lehet.

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