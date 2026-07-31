Robbanás történt egy katonai gyakorlótéren Hmelnickij megyében

Négy katona megsérült egy Hmelnickij megyei katonai gyakorlótéren történt lőszerrobbanás következtében – írja az UNIAN hírügynökség.

Az Ukrán Főügyészség tájékoztatása szerint az incidens július 31-én, helyi idő szerint 11:55 körül történt, amikor lőszerek robbantak fel a gyakorlótéren.

A négy sérült katonát kórházba szállították, ahol megkapják a szükséges ellátást. Sérüléseik súlyosságát még vizsgálják. Eközben több, a robbanás helyszínén tartózkodó katonával továbbra sincs kapcsolat, hollétük tisztázása folyamatban van.

A helyszíni szemlét és az elsődleges nyomozati cselekményeket csak azt követően tudják megkezdeni, hogy a detonációk megszűnnek, és biztonságossá válik a gyakorlótér megközelítése. A hatóságok vizsgálják a robbanások okát és körülményeit.

A Nyugati Régió Védelmi Ügyekben Eljáró Hmelnickij Szakosított Ügyészsége büntetőeljárást indított. Az ügyet a fegyverekkel, lőszerekkel és robbanóanyagokkal kapcsolatos biztonsági szabályok megsértése miatt vizsgálják, amely több személy sérülését okozta.

A nyomozók már megkezdték az érintett katonai alakulat parancsnokainak és katonáinak kihallgatását.

Kárpátalja.ma

Állítsa be a Kárpátalja.ma-t előnyben részesített forrásként a Google Keresőben.

Beállítás →