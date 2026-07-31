Az év eleje óta csaknem hétezer belső menekült érkezett Kárpátaljára

Az év kezdete óta 6953 belső menekültet regisztráltak Kárpátalján. Július végéig összesen 124 929 belső menekült szerepelt a nyilvántartásban – közölte Facebook-oldalán Miroszlav Bileckij, a Kárpátaljai Megyei Katonai Közigazgatás vezetője.

A legtöbben Donyeck és Zaporizzsja megyéből érkeztek: előbbiből 2494, utóbbiból 1239 ember. Harkiv megyéből 847, Dnyipropetrovszk megyéből 570, Herszon megyéből 349, míg Szumi megyéből 407-en települtek át Kárpátaljára.

A megyevezető tájékoztatása szerint 2025–2026 folyamán Kárpátalja több mint 50 evakuációs csoportot fogadott, amelyekkel összesen mintegy ezer ember érkezett. Többségük nehéz élethelyzetben lévő, gyermekes család, illetve idős ember.

Július végén a nyilvántartott belső menekültek között 33 629 gyermek, 19 029 idős személy és 4859 fogyatékkal élő szerepelt.

A megyében jelenleg 105 ideiglenes szálláshely működik, ahol 4020 belső menekült él. Az állandó lakhatás biztosítása érdekében a helyi hatóságok nemzetközi donorok és jótékonysági szervezetek bevonásával szociális lakások hálózatának kialakításán dolgoznak.

Kárpátalja.ma

Nyitókép forrása: Miroszlav Bileckij Facebook-oldala

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