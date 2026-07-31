Változnak a 17 éves fiúk katonai nyilvántartásba vételének szabályai

Ukrajna Védelmi Minisztériumának tájékoztatása szerint július 31-e az utolsó nap, amikor a 2009-ben született fiúk személyes megjelenés nélkül, a Rezerv+ alkalmazáson keresztül vehetők katonai nyilvántartásba. Augusztus 1-jétől ez a lehetőség megszűnik.

A katonai nyilvántartásba vétel Ukrajnában abban az évben kötelező, amikor a fiatal betölti a 17. életévét.

Mi változik augusztus 1-jétől?

Július 31-ig a 2009-ben született fiúk a Rezerv+ alkalmazásban online is nyilvántartásba kerülhetnek.

Augusztus 1-jétől 18 éves koruk betöltéséig ezt már csak személyesen, a lakóhely szerint illetékes területi toborzó és szociális támogatási központban (TCK) tehetik meg.

Ha valaki 18 éves koráig nem kerül nyilvántartásba, ezt követően az eljárás automatikusan megtörténhet az Állami Migrációs Szolgálat adatbázisa alapján, vagy a fiatal saját maga is elvégezheti a regisztrációt a Rezerv+ alkalmazásban.

A minisztérium szerint az automatikus nyilvántartásba vételhez nincs szükség személyes megjelenésre a TCK-ban, illetve katonai orvosi alkalmassági vizsgálatra sem. A rendszer a bejelentett vagy nyilvántartott lakcím alapján rendeli hozzá az illetékes központot.

A státusz a Rezerv+ alkalmazásban ellenőrizhető. Sikeres nyilvántartásba vétel esetén a felhasználó „Hadköteles” státuszú Rezerv ID-t kap. Ha a rendszerben továbbra is a „Nincs nyilvántartásban” állapot jelenik meg, a védelmi minisztérium azt javasolja, hogy az érintett forduljon az illetékes területi toborzó és szociális támogatási központhoz.

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