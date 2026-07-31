Változnak a 17 éves fiúk katonai nyilvántartásba vételének szabályai
Ukrajna Védelmi Minisztériumának tájékoztatása szerint július 31-e az utolsó nap, amikor a 2009-ben született fiúk személyes megjelenés nélkül, a Rezerv+ alkalmazáson keresztül vehetők katonai nyilvántartásba. Augusztus 1-jétől ez a lehetőség megszűnik.
A katonai nyilvántartásba vétel Ukrajnában abban az évben kötelező, amikor a fiatal betölti a 17. életévét.
Mi változik augusztus 1-jétől?
- Július 31-ig a 2009-ben született fiúk a Rezerv+ alkalmazásban online is nyilvántartásba kerülhetnek.
- Augusztus 1-jétől 18 éves koruk betöltéséig ezt már csak személyesen, a lakóhely szerint illetékes területi toborzó és szociális támogatási központban (TCK) tehetik meg.
- Ha valaki 18 éves koráig nem kerül nyilvántartásba, ezt követően az eljárás automatikusan megtörténhet az Állami Migrációs Szolgálat adatbázisa alapján, vagy a fiatal saját maga is elvégezheti a regisztrációt a Rezerv+ alkalmazásban.
A minisztérium szerint az automatikus nyilvántartásba vételhez nincs szükség személyes megjelenésre a TCK-ban, illetve katonai orvosi alkalmassági vizsgálatra sem. A rendszer a bejelentett vagy nyilvántartott lakcím alapján rendeli hozzá az illetékes központot.
A státusz a Rezerv+ alkalmazásban ellenőrizhető. Sikeres nyilvántartásba vétel esetén a felhasználó „Hadköteles” státuszú Rezerv ID-t kap. Ha a rendszerben továbbra is a „Nincs nyilvántartásban” állapot jelenik meg, a védelmi minisztérium azt javasolja, hogy az érintett forduljon az illetékes területi toborzó és szociális támogatási központhoz.
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