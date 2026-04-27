A 17 éves fiúk katonai nyilvántartásáról

Ukrajnában – így Kárpátalján is – új, digitális rendszerre áll át a katonai nyilvántartás a középiskolás fiúk esetében. Az Ukrán Védelmi Minisztérium bevezette az elektronikus katonai nyilvántartási dokumentumot (e-ВОД), amely a hagyományos sorozási igazolvány digitális megfelelője.

Az új rendszer értelmében minden fiúnak abban az évben kell felkerülnie a hadkötelesek nyilvántartásába, amikor betölti a 17. életévét. A regisztráció határideje január 1. és július 31. közé esik. Ez az előírás az érettségi előtt álló diákokra és az adott korosztályba tartozó főiskolai hallgatókra egyaránt vonatkozik.

Egyszerűbb ellenőrzés az iskolákban

Az oktatási intézmények is szerepet kapnak az új rendszer működtetésében, azonban az ellenőrzés folyamata jelentősen leegyszerűsödik. Az iskolák kizárólag azt vizsgálják, hogy a tanuló rendelkezik-e a szükséges dokumentummal digitális formában.

A diákok a dokumentumot okostelefonon vagy akár kinyomtatva is bemutathatják. Az e-ВОД QR-kódot tartalmaz, amelynek segítségével az adatok azonnal ellenőrizhetők az állami „Oberih” nyilvántartásban. A digitális változat jogilag teljes mértékben egyenértékű a papíralapú igazolvánnyal.

Hogyan lehet beszerezni?

A dokumentumot a fiatalok önállóan is létrehozhatják:

a „Rezerv+” mobilalkalmazásban,

vagy a Gyija alkalmazáson keresztül.

Miért fontos a határidő betartása?

A nyilvántartásba vétel nemcsak jogszabályi kötelezettség, hanem gyakorlati szempontból is lényeges. A dokumentum megléte például szükséges lehet:

felsőoktatási intézménybe történő jelentkezéskor,

lakcímváltoztatás esetén,

valamint ellenőrzések során.

A minisztérium szerint az új rendszer célja egy átláthatóbb, gyorsabb és korszerűbb nyilvántartás kialakítása, amely az oktatási intézmények működését sem terheli felesleges adminisztrációval.

