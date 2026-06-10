Kigyulladt egy traktor Balazséron

Tűz ütött ki egy traktorban a beregszászi járási Balazséron – a Rendkívüli Helyzetek Állami Szolgálatának (DSZNSZ) kárpátaljai kirendeltsége a Facebook-oldalán június 10-én.

A gyors lakossági jelzésnek és a tűzoltók szakszerű beavatkozásának köszönhetően sikerült megakadályozni a mezőgazdasági jármű teljes megsemmisülését.

A tüzet egy szomszéd vette észre, aki éjszaka szokatlan fényre lett figyelmes az udvaron. Azonnal felébresztette a ház tulajdonosait, majd értesítette a tűzoltóságot.

A helyszínre érkező beregszászi tűzoltók mindössze hat perc alatt megfékezték és teljesen eloltották a lángokat. A tűz azonban addigra jelentős károkat okozott: a traktor vezetőfülkéje teljesen kiégett, a motortér pedig megrongálódott.

A tűzeset körülményeit és a keletkezés okát a szakemberek vizsgálják.

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