Levették az ukrán zászlót Pristinában

Leemelték az ukrán zászlót egy pristinai épületről, miután Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerbiai látogatása során megerősítette, hogy Ukrajna továbbra sem ismeri el Koszovó függetlenségét.

Az ukrán zászló a teljes körű orosz invázió kezdete óta volt látható Pristina központjában, az Ukrajna iránti szolidaritás jeleként. A zászló eltávolításáról Përparim Rama, Pristina polgármestere számolt be, és videót is közzétett az intézkedésről.

A polgármester szerint Koszovót tiszteletben kell tartani, és ha ez nem történik meg, „Pristina főváros válaszol”.

Rama ugyanakkor hangsúlyozta, hogy Koszovó továbbra is együttérez és szolidáris azokkal a népekkel, amelyek háborúval, erőszakkal és üldöztetéssel néznek szembe.

A zászló eltávolítására azután került sor, hogy Volodimir Zelenszkij Belgrádban találkozott Aleksandar Vučić szerb elnökkel.

A tárgyaláson az ukrán államfő kijelentette: Ukrajna álláspontja Koszovó egyoldalú függetlenségi nyilatkozatának el nem ismeréséről változatlan.

Zelenszkij azzal indokolta ezt, hogy Ukrajna tiszteletben tartja partnerei területi integritását és a nemzetközi jogot, ezért továbbra sem ismeri el Koszovó egyoldalúan kikiáltott függetlenségét.

Kárpátalja.ma

Forrás: shelter.in.ua

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