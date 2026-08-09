Oroszország ismét a Naftohaz infrastruktúráját támadta

Oroszország az elmúlt napokban ismét fokozta az ukrán olaj- és gázipari infrastruktúra elleni támadásokat. Augusztus 9-én a Naftohaz vállalatcsoport több, Kelet-, Nyugat- és Közép-Ukrajnában található létesítményét érte tömeges dróntámadás, amely jelentős károkat okozott.

A vállalat tájékoztatása szerint az éjszakai támadás során több tucat csapásmérő drónt vetettek be az Ukrnafta kitermelési létesítményei, valamint egy fúrótelep ellen. Az infrastruktúrában komoly károk keletkeztek, több berendezés működésképtelenné vált, ezért az érintett létesítmény működését le kellett állítani.

A megtámadott objektumok dolgozói közül senki sem sérült meg.

A támadások azonban már korábban is érintették a Naftohaz-csoport infrastruktúráját. Augusztus 7-én és 8-án hét Ukrnafta-töltőállomást ért dróntámadás Dnyipropetrovszk, Zaporizzsja és Mikolajiv megyében. Az egyik támadásban egy benzinkúti alkalmazott megsérült, őt kórházban ápolják.

Augusztus 8-án Oroszország sugárhajtású drónokkal egy közép-ukrajnai termelőüzemet is megtámadott. A személyzet a támadás idején óvóhelyen tartózkodott, az objektumban azonban súlyos károk keletkeztek.

A Naftohaz megbízott vezérigazgatója, Szerhij Fedorenkó szerint az elmúlt napokban jelentősen nőtt az ukrán olaj- és gázipari létesítmények elleni támadások intenzitása. Úgy értékelte, hogy Oroszország célja az ukrán kitermelés és a kritikus infrastruktúra minél súlyosabb megrongálása, ezáltal pedig az ország fűtési szezonra való felkészülésének megnehezítése.

A Naftogaz Ukrajna egyik legfontosabb energetikai vállalatcsoportja, amely többek között az ország legnagyobb gázkitermelő vállalatát, az Ukrhazvidobuvannya Részvénytársaságot, valamint a kőolajszállításban érintett Ukrtransznaftát is magában foglalja.

A vállalat adatai szerint

Oroszország 2026 eleje óta már 37, a Naftogaz-csoporthoz tartozó töltőállomást rongált meg.

Az év első hét hónapjában több megtámadott létesítmény olyan súlyosan károsodott, hogy működését is fel kellett függeszteni.

Kárpátalja.ma

Forrás: delo.ua

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