Ittas sofőrt füleltek le Munkácson

Alkoholos befolyásoltság alatt, ráadásul vezetői engedély nélkül közlekedett egy autós Munkácson – közölte a kárpátaljai járőrszolgálat.

A rendőrök az éjszakai órákban, az Ungvári utcában állítottak meg egy Opel személygépkocsit. A sofőrrel folytatott beszélgetés során alkoholfogyasztásra utaló jeleket észleltek: alkoholszagot éreztek a leheletén, valamint a mozgáskoordinációja is zavart volt.

A férfi a helyszíni alkoholszondás vizsgálat eredménye szerint 2,54 ezrelékes véralkoholszinttel ült a volán mögött.

A rendőröknek az ittas járművezetés mellett azért is intézkedniük kellett, mert a sofőrnek nem volt vezetői engedélye.

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