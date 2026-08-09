Spanyolország a szokásosnál félmillióval több turistára számít

Spanyolország az ilyenkor szokásosnál mintegy félmillióval több turistára számít a jövő heti teljes napfogyatkozás miatt.

A rendkívüli jelenség egy évszázad óta először lesz látható a dél-európai országban augusztus 12-én, kora este.

A spanyol gazdasági minisztérium a szállásfoglalások alapján úgy becsülte, hogy az esemény több mint 347 millió euró bevételt eredményezhet.

A napfogyatkozás megfigyelésére legalkalmasabb területeken a szállodai foglalások 17,8 százalékkal nőttek tavaly augusztushoz képest, a kempingek teltházzal üzemelnek

– derült ki a szaktárca adataiból.

Luis López, a Spanyol Lakóautó-ipari és Kereskedelmi Szövetség (Aseicar) alelnöke az EFE spanyol hírügynökségnek elmondta: bérelhető járműveikre idén már hónapokkal korábban érkeztek foglalások kifejezetten erre az időszakra. Több cégnek bővítenie kellett lakóautó-flottáját, hogy eleget tudjon tenni az igényeknek.

Az Amadeus Travel Intelligence adatai szerint a napfogyatkozást megelőző napokra szóló repülőjegy-foglalások száma több mint 90 százalékkal ugrott meg a tavalyihoz viszonyítva olyan észak-spanyolországi városok esetében, mint Santander, Asztúria és Bilbao.

A Renfe spanyol vasúttársaság augusztus 7. és 16. között több mint egymillió ülőhelyet kínál távolsági járatain. Emellett növeli a közepes távolságú és az elővárosi vasúti szolgáltatások kapacitását is.

A legnagyobb spanyol telekommunikációs cégek megerősítik hálózati lefedettségüket azokon a területeken, ahol a legjobban megfigyelhető a jelenség, hogy képesek legyenek kezelni a várható forgalmat.

Augusztus 12-én a teljes napfogyatkozás sávja nyugatról kelet felé haladva Galiciától egészen a Baleár-szigetekig jut el. Számos nagyváros lesz kiváló megfigyelési helyszín, például La Coruna, León, Bilbao, Zaragoza, Valencia és Palma.

Az idei teljes napfogyatkozást újabb követi Spanyolországban 2027. augusztus 2-án, majd pedig egy úgynevezett gyűrűs napfogyatkozás 2028. január 26-án, amikor a Hold kitakarja a Napot, amelynek fénye gyűrűként jelenik meg a Hold körül.

Forrás: MTI

Forrás: illusztráció, Unsplash

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