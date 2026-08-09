Kígyómarás miatt került kórházba egy 20 éves fiatal a Rahói járásban
Kígyó marta meg azt a 20 éves férfit, aki egy hegyoldalról való leereszkedés után kért orvosi segítséget a Rahói járásban. A fiatal elmondása szerint mintegy két és fél órával azelőtt érte a marás, hogy az egészségügyi szolgálathoz fordult.
A helyszínre mentőegység érkezett, a szakemberek megkezdték a szükséges ellátást. A férfit mérgeskígyó marásának gyanújával a járási kórházba szállították további megfigyelés és kezelés céljából.
Az egészségügyi szakemberek felhívják a figyelmet: kígyómarás esetén a sérült testrészt lehetőleg mozdulatlanul kell tartani, és minél hamarabb orvosi segítségért kell fordulni.
Forrás: Facebook/103 Zakarpattya
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