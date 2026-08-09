Olaszország Ukrajnában tesztelné új légvédelmi rendszerét

Az olasz Leonardo hadiipari vállalat az év végéig Ukrajnában tervezi tesztelni új, integrált lég- és rakétavédelmi rendszerének, a Michelangelo-kupolának egyes elemeit.

A fejlesztés célja, hogy különböző érzékelőket és elfogórendszereket egyetlen hálózatba kapcsoljon össze. A rendszer mesterséges intelligenciát és kiberbiztonsági technológiákat is alkalmazna, így a tervek szerint képes lehet önállóan felismerni a légi fenyegetéseket, és kiválasztani az azok semlegesítéséhez legmegfelelőbb eszközt.

A Michelangelo-kupola széles körű légi fenyegetések ellen készül: a drónrajoktól és cirkálórakétáktól kezdve a ballisztikus, illetve hiperszonikus rakétákig.

A Leonardo korábbi közlései szerint Ukrajna szolgálna az új rendszer egyik tesztelési helyszíneként, és már az első komponens fejlesztése is megkezdődött. Egyelőre azonban nem tudni, pontosan mely elemeket próbálják ki Ukrajnában.

A vállalat a tesztelést követően a rendszert a NATO-tagállamok számára is elérhetővé tenné.

A fejlesztés egyik fontos jellemzője a moduláris felépítés lehet, amely lehetővé tenné, hogy az adott ország igényeinek megfelelően különböző fegyver- és érzékelőrendszereket kapcsoljanak hozzá.

A Leonardo a tervek szerint többek között az MBDA által gyártott rendszerek, valamint a Guardian műholdas csoport technológiáinak integrációját is vizsgálja.

Kárpátalja.ma

Forrás: ua.news

Állítsa be a Kárpátalja.ma-t előnyben részesített forrásként a Google Keresőben.

Beállítás →