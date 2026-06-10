Zivatarokra és heves esőzésekre figyelmeztetnek Kárpátalján

Figyelmeztetést adtak ki Kárpátalja nyugati térségére és Ungvárra – a Rendkívüli Helyzetek Állami Szolgálatának (DSZNSZ) kárpátaljai kirendeltsége június 10-én.

Az előrejelzések szerint az esti órákban zivatarok kialakulására kell számítani.

A viharokat helyenként jelentős mennyiségű csapadék kísérheti, rövid idő alatt akár 15–29 milliméter eső is hullhat. Emellett viharos széllökések is várhatók, amelyek sebessége elérheti a 15–20 métert másodpercenként.

A szakemberek elsőfokú, sárga szintű meteorológiai riasztást adtak ki az érintett területekre, és fokozott óvatosságra intik a lakosságot.

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