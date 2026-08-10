Kedden választanak államfőt Magyarországon

Szavazás kedden 14.00 órakor – kommentálta Magyar Péter miniszterelnök hétfőn a Facebookon azt, hogy a Tisza-frakció benyújtotta a parlamentnek a Baka András köztársaságielnök-jelöléséhez szükséges ajánlóívet.

A kormányfő azt írta: a Tisza 140 országgyűlési képviselője ajánlotta írásban Baka Andrást államfőnek.

„A Fidesz nem tudott jelöltet találni, a Mi Hazánk pedig a szükséges 40 helyett 6 aláírást tudott összegyűjteni„. Szavazás kedden 14 órakor – tette hozzá Magyar Péter.

Bujdosó Andrea, a Tisza frakcióvezetője szintén a Facebookon azt írta, az ajánlóíven szereplő 140 aláírás több, mint egy jelöléshez szükséges formális lépés.

„Közös és egyértelmű döntés arról, hogy olyan köztársasági elnököt szeretnénk Magyarország élére, akinek szakmai tekintélye, függetlensége és több évtizedes közjogi tapasztalata biztos alapot jelent az előttünk álló alkotmányozási időszakban” – közölte.

Jelezte: büszke arra, hogy képviselőcsoportja egységesen áll egy olyan jelölt mögött, aki egész pályáján következetesen képviselte a jogállamiság és a bírói függetlenség értékeit.

MTI

Állítsa be a Kárpátalja.ma-t előnyben részesített forrásként a Google Keresőben.

Beállítás →