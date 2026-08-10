Sikeresen megvalósult a VI. Ung-vidéki Sporttábor Nagydobronyban
A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány augusztus 3-8. között hatodik alkalommal szervezte meg az Ung-vidéki Sporttábort Nagydobronyban.
A programon 36, 10-16 év közötti fiatal vett részt, akik Kárpátalja öt településéről és öt oktatási intézményéből érkeztek. A diákokkal négy szakképzett pedagógus és egy karateedző foglalkozott, munkájukat négy egyetemista gyakornok és egy egészségügyi ápoló segítette.
A tábor szakmai felelőse: Hadar Bianka, a Balkányi Szabolcs Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészti Iskola testnevelő-biológia tanára.
A tábor oktatói: Hadar Géza, a Csongori Gimnázium testnevelő tanára; Bara Csaba, a Nagydobronyi Református Líceum testnevelő tanára; Balog János, a Kárpátaljai Magyar Líceum Nagydobronyi részlegének testnevelő tanára; Moca Valéria – kyokushin karate ifjúsági Európa-bajnok, világbajnoki ezüstérmes.
A sportolni vágyó fiatalok Kárpátalja 5 különböző településéről és 5 tanintézményből vettek részt a táborban:
|S.sz.
|Település
|Jelentkezettek
|1.
|Csongor
|5
|2.
|Munkács
|4
|3.
|Nagydobrony
|22
|4.
|Szürte
|1
|5.
|Ungvár
|4
|Összesen:
|36
|S.sz.
|Oktatási intézmény
|Jelentkezettek száma
|1.
|Csongori Gimnázium
|4
|2.
|Munkácsi 3. számú Rákóczi Ferenc Középiskola
|4
|3.
|Nagydobrony Líceum
|19
|4.
|Nagydobronyi Református Líceum
|4
|5.
|Ungvári Dayka Gábor Líceum
|5
|Összesen:
|36
A foglalkozások három csoportban zajlottak. A résztvevők számos sportágban próbálhatták ki magukat és fejleszthették képességeiket, többek között asztaliteniszben, labdarúgásban, kézilabdában, röplabdában, tollaslabdában, teniszben és karatéban. Emellett fitneszfoglalkozásokon, valamint sakk- dámajátékban is részt vehettek. A programok során az egyéni készségek fejlesztése mellett a csapatmunkára és az együttműködésre is hangsúlyt fektettek.
A sportfoglalkozásokat változatos szabadidős programok egészítették ki. A fiatalok ellátogattak a Nagydobronyi Vadvédelmi Rezervátum területén található Rákóczi Egyetem Erdei Iskola és Kutatóbázisra, ahol kipróbálhatták az íjászatot, valamint egy növény- és állatvilághoz kapcsolódó csapatvetélkedőn mérhették össze tudásukat és ügyességüket. A tábor programját táncház színesítette.
A tábor során sportversenyeket is rendeztek. A résztvevők többek között asztaliteniszben, labdarúgásban, kézilabdában, röplabdában, labdakezelésben, büntetőrúgásban és dámajátékban mérték össze tudásukat. Az egyéni- és csapatversenyek mellett sor- és váltóversenyeket is tartottak.
A tábor hivatalos zárására augusztus 7-én került sor, amelyeken átadták az elismerő okleveleket és a jutalomérmeket.
A program helyszínét a Rákóczi Egyetem Egán Ede Szakképzési Centrumának Nagydobronyi Szakképzési Központja biztosította.
A VI. Ung-vidéki Sporttábor a Magyar Kormány, Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárság, Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásával valósult meg.
Váradi Natália, programfelelős
a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány igazgatója