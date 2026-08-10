Sikeresen megvalósult a VI. Ung-vidéki Sporttábor Nagydobronyban

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány augusztus 3-8. között hatodik alkalommal szervezte meg az Ung-vidéki Sporttábort Nagydobronyban.

A programon 36, 10-16 év közötti fiatal vett részt, akik Kárpátalja öt településéről és öt oktatási intézményéből érkeztek. A diákokkal négy szakképzett pedagógus és egy karateedző foglalkozott, munkájukat négy egyetemista gyakornok és egy egészségügyi ápoló segítette.

A tábor szakmai felelőse: Hadar Bianka, a Balkányi Szabolcs Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészti Iskola testnevelő-biológia tanára.

A tábor oktatói: Hadar Géza, a Csongori Gimnázium testnevelő tanára; Bara Csaba, a Nagydobronyi Református Líceum testnevelő tanára; Balog János, a Kárpátaljai Magyar Líceum Nagydobronyi részlegének testnevelő tanára; Moca Valéria – kyokushin karate ifjúsági Európa-bajnok, világbajnoki ezüstérmes.

A sportolni vágyó fiatalok Kárpátalja 5 különböző településéről és 5 tanintézményből vettek részt a táborban:

S.sz. Település Jelentkezettek 1. Csongor 5 2. Munkács 4 3. Nagydobrony 22 4. Szürte 1 5. Ungvár 4 Összesen: 36

S.sz. Oktatási intézmény Jelentkezettek száma 1. Csongori Gimnázium 4 2. Munkácsi 3. számú Rákóczi Ferenc Középiskola 4 3. Nagydobrony Líceum 19 4. Nagydobronyi Református Líceum 4 5. Ungvári Dayka Gábor Líceum 5 Összesen: 36

A foglalkozások három csoportban zajlottak. A résztvevők számos sportágban próbálhatták ki magukat és fejleszthették képességeiket, többek között asztaliteniszben, labdarúgásban, kézilabdában, röplabdában, tollaslabdában, teniszben és karatéban. Emellett fitneszfoglalkozásokon, valamint sakk- dámajátékban is részt vehettek. A programok során az egyéni készségek fejlesztése mellett a csapatmunkára és az együttműködésre is hangsúlyt fektettek.

A sportfoglalkozásokat változatos szabadidős programok egészítették ki. A fiatalok ellátogattak a Nagydobronyi Vadvédelmi Rezervátum területén található Rákóczi Egyetem Erdei Iskola és Kutatóbázisra, ahol kipróbálhatták az íjászatot, valamint egy növény- és állatvilághoz kapcsolódó csapatvetélkedőn mérhették össze tudásukat és ügyességüket. A tábor programját táncház színesítette.

A tábor során sportversenyeket is rendeztek. A résztvevők többek között asztaliteniszben, labdarúgásban, kézilabdában, röplabdában, labdakezelésben, büntetőrúgásban és dámajátékban mérték össze tudásukat. Az egyéni- és csapatversenyek mellett sor- és váltóversenyeket is tartottak.

A tábor hivatalos zárására augusztus 7-én került sor, amelyeken átadták az elismerő okleveleket és a jutalomérmeket.

A program helyszínét a Rákóczi Egyetem Egán Ede Szakképzési Centrumának Nagydobronyi Szakképzési Központja biztosította.

A VI. Ung-vidéki Sporttábor a Magyar Kormány, Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárság, Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásával valósult meg.

Váradi Natália, programfelelős

a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány igazgatója

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