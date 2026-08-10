Oroszország meg akarja akadályozni a ballisztikus fegyverek sorozatgyártását

Az oroszok azért támadják rendszeresen Kijevet, mert a főváros az ukrán hadiipar egyik központja. Oroszország megpróbálja megakadályozni az ukrán ballisztikus fegyverek sorozatgyártásának megkezdését. Emellett szakszolgálatai fokozott figyelemmel kísérik az ukrán drónokat, mivel sikeres alkalmazásuk befolyásolja Oroszország képességét a háború folytatására – jelentette ki Vadim Szkibickij, az ukrán katonai hírszerzés helyettes vezetője az RBK-Ukrajina hírportálnak adott, hétfőn megjelent interjújában.

Az illetékes arról számolt be, hogy Oroszország fokozza az Ukrajna elleni csapásokhoz szükséges rakéták gyártását. Szavai szerint az orosz rakétafegyverzet főbb típusainál a gyártási terv havi szinten 110-120 százalékos teljesítéssel valósul meg.

Szkibickij arról is beszélt, hogy Oroszország április óta leállította a Kinzsal ballisztikus rakéták gyártását, hogy növeljék más, pontosabb rakétatípusok előállítását.

Forrás: MTI

(Nyitókép: illusztráció)

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