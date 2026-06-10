Emberek közé hajtott egy teherautó Nagyszőlősön

Súlyos közlekedési baleset történt június 10-én Nagyszőlősön – közölte a kárpátaljai rendőrség sajtószolgálata a Facebook-oldalán.

Egy tehergépkocsi letért az úttestről, majd egy olyan embercsoport közé hajtott, amelynek tagjai éppen egy menetrend szerinti autóbuszról szálltak le.

A hatóságok tájékoztatása szerint a MAN típusú teherautót egy 47 éves férfi vezette, amikor a jármű eddig tisztázatlan körülmények között letért az útról. A baleset következtében egy 53 éves nő a helyszínen életét vesztette, további három nő – 53, 54 és 72 évesek – pedig sérüléseket szenvedett, ezért kórházba szállították őket.

Az elsődleges információk alapján nem zárható ki, hogy a tragédiát a sofőr hirtelen fellépő rosszulléte okozta. A teherautó vezetője a mentőautóban életét vesztette.

A helyszínen a rendőrség nyomozói folytatják a szükséges vizsgálatokat. Az ügyben halálos kimenetelű közlekedési baleset miatt indult büntetőeljárás, a tragédia pontos körülményeinek feltárása érdekében a nyomozás továbbra is folyamatban van.

Kárpátalja.ma

Nyitókép forrása: kárpátaljai rendőrség

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