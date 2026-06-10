Halálos motorbaleset a Huszti járásban

Tragikus közlekedési baleset történt június 10-én hajnalban a Huszti járásban található Iza községben – számolt be róla a kárpátaljai rendőrség sajtószolgálata szerdán.

A 17 éves motoros életét vesztette, míg vele egykorú utasa súlyos sérülésekkel került kórházba.

A rendőrség tájékoztatása szerint a Hárspatak (Lipovec) községből származó fiatal egy Rottor Onyx 300 típusú motorkerékpárral közlekedett, utasként pedig egy 17 éves szakaszéki (Zalom) fiút szállított. Egy íves útszakaszon a jármű vezetője elveszítette uralmát a motorkerékpár felett, letért az úttestről, majd a járdára hajtva egy beton villanyoszlopnak ütközött.

A baleset következtében a motoros olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a mentőautóban életét vesztette. Utasát sérülésekkel a helyi kórház intenzív osztályára szállították.

A rendőrség lefoglalta a motorkerékpárt, amelyet hatósági telephelyen helyeztek el. Az ügyben a hatóságok halálos kimenetelű közlekedési baleset miatt büntetőeljárást indítottak, a tragédia körülményeinek tisztázása érdekében pedig tovább folyik a nyomozás.

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