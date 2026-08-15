Fotókon elevenedik meg a száz évvel ezelőtti Kárpátalja
A Lehoczky Tivadar Kárpátaljai Megyei Honismereti Múzeum száz évvel ezelőtti felvételekből rendez kiállítást a fényképezés világnapja alkalmából.
A „Kárpátalja népi öröksége száz évvel ezelőtti fényképeken” című tárlat régi fotókon keresztül mutatja be a vidék egykori lakóinak életét, hagyományos viseletét, mindennapjait, szokásait és ünnepeit. A helyi és az ide érkező fényképészek által készített felvételek ma már fontos történelmi és kulturális forrásnak számítanak.
Mint írják, a kiállításra látogatók egyfajta időutazáson vehetnek részt, és saját szemükkel láthatják, milyen volt Kárpátalja élete egy évszázaddal ezelőtt.
A megnyitó időpontja: 2026. augusztus 19., 15 óra (kijevi idő szerint)
Helyszín: a vár 1. emelete, Kárpátalja népi hangszerei és népviselete kiállítótér
Belépés: múzeumi belépőjeggyel.