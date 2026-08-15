A Lehoczky Tivadar Kárpátaljai Megyei Honismereti Múzeum száz évvel ezelőtti felvételekből rendez kiállítást a fényképezés világnapja alkalmából.

A „Kárpátalja népi öröksége száz évvel ezelőtti fényképeken” című tárlat régi fotókon keresztül mutatja be a vidék egykori lakóinak életét, hagyományos viseletét, mindennapjait, szokásait és ünnepeit. A helyi és az ide érkező fényképészek által készített felvételek ma már fontos történelmi és kulturális forrásnak számítanak.

Mint írják, a kiállításra látogatók egyfajta időutazáson vehetnek részt, és saját szemükkel láthatják, milyen volt Kárpátalja élete egy évszázaddal ezelőtt.

A megnyitó időpontja: 2026. augusztus 19., 15 óra (kijevi idő szerint)

Helyszín: a vár 1. emelete, Kárpátalja népi hangszerei és népviselete kiállítótér

Belépés: múzeumi belépőjeggyel.

Kárpátalja.ma

Állítsa be a Kárpátalja.ma-t előnyben részesített forrásként a Google Keresőben.

Beállítás →