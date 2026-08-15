Gyengébb mézhozamot jósolnak az ukrajnai méhészek
Az ukrán méhészek az idei méztermés mintegy 10 százalékos visszaesésére számítanak, ami egyes mézfajtákból hiányt és magasabb árakat is eredményezhet.
Szerhij Hrinyov, az Ukrán Méhészek Szövetségének elnöke szerint a hozamot kedvezőtlenül befolyásolta a méhek gyenge áttelelése és a hosszan tartó nyári aszály. A napraforgó virágzása jelenleg is tart, ám a magas hőmérséklet miatt a növények kevesebb nektárt termelnek.
A végleges adatokat csak a mézgyűjtési szezon lezárása után lehet megállapítani, a jelenlegi becslések szerint azonban a termés körülbelül tizedével maradhat el a tavalyitól.
A gyengébb mézhozam az exportot is érintheti.
Míg Ukrajna 2025-ben mintegy 50 ezer tonna mézet exportált, idén várhatóan 42-46 ezer tonna kerülhet külföldre.
A belföldi fogyasztásra egyelőre elegendő méz áll rendelkezésre, ugyanakkor a méhészek egy része még a tavalyi készleteit sem értékesítette, magasabb felvásárlási árakra várva. A szakemberek szerint ez, valamint a kisebb idei termés a hazai és a külföldi piacon egyaránt hiányt és további áremelkedést okozhat.
A méhészetek helyzetét a kedvezőtlen időjárás mellett a háborús körülmények is nehezítik.
Forrás: agronews.ua