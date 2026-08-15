Két nőt őrizetbe vettek ukránok elleni támadás miatt Poznanban
Két nőt vettek őrizetbe a lengyelországi Poznanban, miután augusztus 13-án éjjel egy belvárosi kávézó közelében ukrán állampolgárokat sértegettek és támadtak meg.
Az incidens a CastaCraftowe kávézó közelében történt.
A helyszínen tartózkodó egyik alkalmazott beszámolója szerint a nők az ukránul és oroszul beszélő vendégeket szidalmazták, és azt kiabálták nekik, hogy „menjenek vissza Ukrajnába”.
Az esetről készült felvétel a közösségi médiában is megjelent.
A poznani rendőrség közlése szerint a 35 és 36 éves nőket nemzeti gyűlölet motiválta támadás gyanújával vették őrizetbe, majd rendőrségi fogdába szállították őket.
A lengyel belügyminiszter, Marcin Kierwiński az eset kapcsán hangsúlyozta:
„Zéró tolerancia az agresszióval és a gyűlölettel szemben.”
A hatóságok szombaton döntenek arról, hogy pontosan milyen vádpontokat emelnek a két nővel szemben. Lengyel sajtóértesülések szerint az őrizetbe vettek feltehetően alkoholos befolyásoltság alatt álltak.
Forrás: kyivpost.com
Nyitókép: Facebook/Komenda Miejska Policji w Poznaniu