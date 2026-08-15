Két nőt őrizetbe vettek ukránok elleni támadás miatt Poznanban

Két nőt vettek őrizetbe a lengyelországi Poznanban, miután augusztus 13-án éjjel egy belvárosi kávézó közelében ukrán állampolgárokat sértegettek és támadtak meg.

Az incidens a CastaCraftowe kávézó közelében történt.

A helyszínen tartózkodó egyik alkalmazott beszámolója szerint a nők az ukránul és oroszul beszélő vendégeket szidalmazták, és azt kiabálták nekik, hogy „menjenek vissza Ukrajnába”.

Az esetről készült felvétel a közösségi médiában is megjelent.

A poznani rendőrség közlése szerint a 35 és 36 éves nőket nemzeti gyűlölet motiválta támadás gyanújával vették őrizetbe, majd rendőrségi fogdába szállították őket.

A lengyel belügyminiszter, Marcin Kierwiński az eset kapcsán hangsúlyozta:

„Zéró tolerancia az agresszióval és a gyűlölettel szemben.”

A hatóságok szombaton döntenek arról, hogy pontosan milyen vádpontokat emelnek a két nővel szemben. Lengyel sajtóértesülések szerint az őrizetbe vettek feltehetően alkoholos befolyásoltság alatt álltak.

Kárpátalja.ma

Forrás: kyivpost.com

Nyitókép: Facebook/Komenda Miejska Policji w Poznaniu

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