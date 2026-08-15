Három hónapos csecsemő halt meg egy orosz dróntámadásban

Orosz drónok csaptak le augusztus 15-én éjjel a Dnyipropetrovszk megyei Marhanec egyik tömbházára. A támadás következtében életét vesztette egy mindössze három hónapos kisfiú, további 11 ember pedig megsérült.

A sérültek között két gyermek is van:

egy ötéves kisfiú és egy 12 éves kislány. Hét sérültet súlyos állapotban kórházba szállítottak.

A négyszintes lakóépületben a becsapódás után tűz ütött ki. A katasztrófavédelem munkatársai eloltották a lángokat, elsősegélyt nyújtottak a sérülteknek, és segítettek őket a mentőautókhoz szállítani.

A támadásban több más lakóépület, egy mozi és gépkocsik is megrongálódtak. A megyei ügyészség háborús bűncselekmény gyanújával büntetőeljárást indított.

Kárpátalja.ma

Forrás: OBOZ.UA

Nyitókép: DSZNSZ

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