Holtan találtak egy 24 éves ukrán férfit Hollandiában

Egy 24 éves ukrán állampolgár holttestét találták meg egy víztározóban a hollandiai Goes városában – adta hírül az Ukrinform.ua az Omroepzeeland.nl. holland hírportálra hivatkozva.

A holttestet vasárnap, augusztus 9-én fedezték fel. A testet búvárok emelték ki a vízből.

A rendőrség igazságügyi orvosszakértői megállapították, hogy az ukrán férfi fulladás következtében halt meg. Egyelőre azonban nem tudni, hogyan került a vízbe, ezért a hatóságok szemtanúk jelentkezését kérik.

Az elhunytat utoljára augusztus 8-ára virradó éjszaka látták. Egy hátizsák és fehér fülhallgató volt nála.

A holland rendőrség arra kéri mindazokat, akik a tragédia előtt látták a férfit, vagy bármilyen információval rendelkeznek az esetről, hogy jelentkezzenek a hatóságoknál.

Kárpátalja.ma

Nyitókép forrása: omroepzeeland.nl

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