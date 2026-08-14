Holtan találtak egy 24 éves ukrán férfit Hollandiában
Egy 24 éves ukrán állampolgár holttestét találták meg egy víztározóban a hollandiai Goes városában – adta hírül az Ukrinform.ua az Omroepzeeland.nl. holland hírportálra hivatkozva.
A holttestet vasárnap, augusztus 9-én fedezték fel. A testet búvárok emelték ki a vízből.
A rendőrség igazságügyi orvosszakértői megállapították, hogy az ukrán férfi fulladás következtében halt meg. Egyelőre azonban nem tudni, hogyan került a vízbe, ezért a hatóságok szemtanúk jelentkezését kérik.
Az elhunytat utoljára augusztus 8-ára virradó éjszaka látták. Egy hátizsák és fehér fülhallgató volt nála.
A holland rendőrség arra kéri mindazokat, akik a tragédia előtt látták a férfit, vagy bármilyen információval rendelkeznek az esetről, hogy jelentkezzenek a hatóságoknál.
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