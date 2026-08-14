Bizonytalanná vált a magyar nyelvű oktatás jövője Csapon és Rahón

Közfelháborodást váltott ki a csapi Széchenyi István Líceum tervezett visszaminősítése, valamint a rahói magyar nyelvű oktatás jövője körül kialakult bizonytalanság – tudósít a Tv21 Ungvár augusztus 14-én.

Orosz Ildikó, a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség elnöke, a Megyei Tanács Oktatási Bizottságának elnöke az ügy kapcsán elmondta: a szövetség már 12 évvel ezelőtt foglalkozott a magyar nyelvű középiskolai oktatás megőrzésének kérdésével. Az akkori egyeztetések során 11 oktatási intézményt jelöltek ki, amelyeket magyarországi támogatással fel is újítottak. A kijelölt intézmények között a szerepelt a csapi iskola is.

A csapi önkormányzat a kis létszámú osztályokra és a finanszírozási nehézségekre hivatkozva tervezte az intézmény visszaminősítését. A szülők tiltakozása, valamint a nemzetközi egyezményekben biztosított kisebbségi jogokra való hivatkozás azonban végül megakadályozta a döntést.

Orosz Ildikó szerint a magyar középiskolai hálózat fenntartása nem pusztán finanszírozási kérdés, hanem törvények és nemzetközi egyezmények által garantált jog.

Hasonló problémával szembesülnek Rahón is. A helyi ukrán iskola magyar tagozatán a szülők tiltakozása ellenére az intézmény vezetése nem kívánja elindítani a magyar nyelvű első osztályt. Indoklásuk szerint ugyanis döntés született az iskola líceummá történő átszervezéséről.

A szülők a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetségtől kértek segítséget. Orosz Ildikó ezt követően a megyei oktatási főosztályhoz fordult az ügyben.

A pedagógusszövetség elnöke bízik abban, hogy a megyei és állami hatóságok betartják a kisebbségi oktatásra vonatkozó vállalásokat, és biztosítják a kárpátaljai magyar gyermekek anyanyelvű oktatáshoz való jogát Csaptól egészen Rahóig.

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