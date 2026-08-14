Чергова держава ЄС не надаватиме захист українським чоловікам

Тимчасовий захист новоприбулим українцям не світить у ще одній країні-члені Європейського Союзу.

Німеччина надалі не надаватиме тимчасового захисту частині громадян України. Обмеження стосуватимуться чоловіків у віці 23-60 років, які прибуватимуть до країни без законних підстав для виїзду та звільнення від військової служби.

Як інформує Deutsche Welle, таке рішення підтвердили в міністерстві внутрішніх справ Німеччини. Обмеження вплине на чоловіків, які прибули до країни після 31 липня 2026 року. Українцям треба буде надати докази виїзду з України на законних підставах.

У своєму новому підході німецький уряд опирався на відповідний пункт рішення Ради ЄС. Згідно з ним, тимчасовий захист надаватиметься новоприбулим українцям, які виконали свій військовий обов’язок. Також сподіватися на статус зможуть звільнені від служби громадяни України.

Яким буде статус чоловіків, які прибули в Німеччину до 31 липня

Українців, які вже перебували в країні раніше та мають тимчасовий захист за 24-м параграфом міграційного закону, зміни не стосуються. Їхній статус, як і всіх інших українських біженців у Німеччині, продовжили до березня 2028 року. Таке рішення схвалила Рада ЄС.

Раніше правила надання тимчасового захисту для нових заявників із України змінила Чехія. Там із 5 серпня українські чоловіки 23-60 років теж повинні підтвердити законність виїзду з батьківщини та виконання вимог вітчизняного законодавства щодо військового обов’язку.

Альтернативний варіант для чоловіків у Німеччині та загроза депортації

Українці мобілізаційного віку, які не мають підстав для тимчасового захисту та хочуть залишитися в країні, можуть подати заявку на отримання притулку в Німеччині. Кожне таке прохання індивідуально розгляне Федеральна служба з питань міграції та біженців.

Водночас німецьке МВС припустило депортацію громадян України, які нелегально перебувають в країні. Щодо них застосовуватимуть чинні загальні правові підстави для видворення іноземців.

pmg.ua

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