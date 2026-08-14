Két rollerező tinédzser szenvedett balesetet a Técsői járásban

Egy nap alatt két, rollerezés közben megsérült tinédzserhez is riasztották a mentőket Kárpátalján. A lányokat sérüléseik miatt kórházba szállították.

Az első esetben egy 14 éves lány elektromos rollerrel közlekedett, amikor balesetet szenvedett. A mentők nyílt lábszártörést állapítottak meg nála. A szükséges ellátást követően édesanyja kíséretében a técsői kórházba szállították. Az esetet jelentették a rendőrségnek.

Nem sokkal később egy 13 éves lányhoz is mentőt hívtak, aki rollerezés közben sérült meg. Nála zárt koponya-agysérülést diagnosztizáltak. A gyermeket szintén a técsői kórházba szállították, az eset körülményeiről pedig értesítették a rendőrséget.

A mentőszolgálat arra figyelmeztet, hogy a roller használata különösen közlekedési helyzetekben komoly kockázattal jár. A gyermekeknek és fiataloknak érdemes biztonságos helyet választaniuk, megfelelő sebességet tartaniuk és védősisakot viselniük.

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