Öt érdekesség az új 2000 hrivnyás bankjegyről

Ukrajnában szeptember 4-től új, 2000 hrivnyás bankjegy kerül forgalomba. A bankjegyen Vaszil Sztusz portréja látható, amelyet különleges biztonsági elemekkel is ellátnak.

Az új címletet már a bevezetés napjától kiadhatják az ukrajnai bankok, a bankautomatákat és a terminálokat pedig időben felkészítik az új bankjegy használatára.

Öt érdekesség az új bankjegyről:

Szeptember 4-én kerül forgalomba. A dátum szimbolikus: 1965-ben ezen a napon, Az elfelejtett ősök árnyai (Тіні забутих предків) című film bemutatóján került sor az egyik első nyilvános tiltakozásra a szovjet elnyomás ellen, amelyen Vaszil Sztusz is részt vett. 1985. szeptember 4-én pedig a költő egy szovjet munkatáborban hunyt el.

A dátum szimbolikus: 1965-ben ezen a napon, Az elfelejtett ősök árnyai (Тіні забутих предків) című film bemutatóján került sor az egyik első nyilvános tiltakozásra a szovjet elnyomás ellen, amelyen Vaszil Sztusz is részt vett. 1985. szeptember 4-én pedig a költő egy szovjet munkatáborban hunyt el. Különleges biztonsági elemet kapott. A 2000 hrivnyás bankjegyen a világon elsőként alkalmaznak animált polikróm biztonsági szalagot. A bankjegy döntésekor a szalagon mozgó hatás jelenik meg, miközben a háromágú szigony képe a hrivnya grafikus jelére változik.

A 2000 hrivnyás bankjegyen a világon elsőként alkalmaznak animált polikróm biztonsági szalagot. A bankjegy döntésekor a szalagon mozgó hatás jelenik meg, miközben a háromágú szigony képe a hrivnya grafikus jelére változik. 2026 januárjában döntöttek a kibocsátásáról. Az Ukrán Nemzeti Bank vezetése január 6-án hagyta jóvá az új bankjegy fejlesztését – ez egyben Sztusz születésnapja is.

Az Ukrán Nemzeti Bank vezetése január 6-án hagyta jóvá az új bankjegy fejlesztését – ez egyben Sztusz születésnapja is. Tíz művész dolgozott rajta. A bankjegy grafikai kialakítását és biztonsági elemeit az Ukrán Nemzeti Bank tízfős művészcsapata készítette.

A bankjegy grafikai kialakítását és biztonsági elemeit az Ukrán Nemzeti Bank tízfős művészcsapata készítette. Nem okoz inflációt. Az új bankjegyek nem növelik a készpénz mennyiségét, hanem elsősorban a forgalomból kivont, elhasználódott bankjegyeket váltják fel. A nagyobb címlet az NBU szerint a készpénz nyomtatásának, szállításának és tárolásának költségeit is csökkentheti.

Kárpátalja.ma/pmg.ua

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