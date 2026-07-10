Szeptember 4-én kerül forgalomba Ukrajnában az új 2000 hrivnyás bankjegy

Az Ukrán Nemzeti Bank (NBU) 2026. szeptember 4-én bocsátja forgalomba az új, 2000 hrivnyás bankjegyet, amely az ország eddigi legnagyobb címletű fizetőeszköze lesz. A bankjegy előlapján Vaszil Sztusz ukrán költő, műfordító és egykori politikai fogoly portréja kap helyet – jelentette be sajtótájékoztatón Andrij Pisnij, az NBU elnöke.

Miért volt szükség az új címletre?

Az Ukrán Nemzeti Bank szerint az új bankjegy bevezetését több gazdasági tényező indokolja. A forgalomban lévő készpénz között az 1000 hrivnyás bankjegyek aránya 2026. július 1-jére elérte az 55 százalékot, ami korábban is mérföldkőnek számított új címlet bevezetésekor. Hasonló helyzet alakult ki 2019-ben is, amikor az 1000 hrivnyás bankjegyet vezették be.

Emellett az átlagbér jelentősen emelkedett: míg 2019-ben valamivel több mint 10 ezer hrivnya volt, 2026 májusára elérte a 30 961 hrivnyát. Az új címlet megkönnyíti a nagyobb összegű készpénzes kifizetéseket és csökkenti a bankjegyek számát a forgalomban.

Jelentős megtakarítást várnak

A jegybank szerint az új bankjegy bevezetése jelentősen csökkenti a készpénz szállításának, feldolgozásának és tárolásának költségeit.

A számítások szerint:

az 1000 hrivnyás bankjegyek kiváltásával a logisztikai költségek a felére csökkenhetnek;

az 500 hrivnyások esetében négyszeres,

míg a 200 hrivnyások esetében akár tízszeres megtakarítás is elérhető.

Az NBU hangsúlyozta, hogy bár a bankkártyás fizetések aránya folyamatosan növekszik – 2026-ra az összes tranzakció 96 százaléka már készpénzmentesen történik –, a háborús körülmények között továbbra is kiemelt szerepe van a készpénz rendelkezésre állásának.

Vaszil Sztusz kerül a bankjegyre

Az új bankjegy előlapját Vaszil Sztusz (1938–1985), a hatvanas évek ukrán nemzeti-kulturális megújulási mozgalmának egyik legismertebb alakja díszíti. A költő, műfordító és szovjetellenes disszidens a mai Ukrajnában a szabadságért és az emberi jogokért folytatott küzdelem egyik jelképe.

Andrij Pisnij elmondta: az ukrán bankjegyek történelmi személyiségeken keresztül mutatják be az ország kulturális fejlődését a Kijevi Rusztól napjainkig, és Sztusz méltó módon zárja ezt a történelmi sort a legnagyobb címleten.

A jegybank elnöke azt is kiemelte, hogy a végső döntést egy, a Pénzmúzeum által szervezett gyermekrajzpályázat is befolyásolta, amelyen több pályamű is Vaszil Sztuszt ábrázolta a jövő bankjegyén.

Korszerű biztonsági elemek

Az új 2000 hrivnyás bankjegy több mint 20 korszerű biztonsági elemmel rendelkezik, amelyek tovább növelik a hamisítás elleni védelmet.

A bankjegy főként lila, kék és rózsaszín árnyalatokban készült. Az előlap bal alsó részén jól látható a „2000” címlet, mellette a hrivnya (₴) jelével, míg a függőleges biztonsági szalagon szintén megjelenik a címlet. A bankjegyen szerepel a „KÉTEZER” felirat, az „Ukrajna” megnevezés, a nemzeti címer, valamint a költő aláírása is.

Az eddigi legnagyobb címlet

Ukrajnában legutóbb 2019. október 25-én vezettek be új bankjegycímletet, amikor forgalomba került az 1000 hrivnyás, amelyen Volodimir Vernadszkij akadémikus portréja látható.

A 2000 hrivnyás bankjegy 2026. szeptember 4-től hivatalosan is forgalomba kerül, és ettől kezdve ez lesz Ukrajna legnagyobb címletű fizetőeszköze.

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