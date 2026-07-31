KMKSZ – Segítsünk a kárpátaljai viharkárosultakon!

Nagy Nikolett Közélet

Az ítéletidő súlyos károkat okozott Kárpátalja magyarlakta településein: otthonok és közintézmények rongálódtak meg.

A Kárpátaljai Magyar Kulturáls Szövetség (KMSZ) gyűjtést indít azok számára, akik egyedül nem tudnák a károkat felszámolni. Minden felajánlás jól jön!

Segítsen Ön is! Tegyünk együtt a kárpátaljai bajbajutottakért!

Magyarországról és külföldről érkező adományok

  • Verecke Alapítvány
  • OTP Bank
    Számlaszám (IBAN): HU60 1174 4003 2096 5860 0000 0000
  • Közlemény: Viharkár 2026

Kárpátaljai (ukrajnai) adományozók számára

  • „KMKSZ” Jótékonysági Alapítvány
    88000, Ukrajna, Ungvár, Pravoszláv part 5.
  • Kód: 37231043
  • OTP Bank
  • IBAN: UA24 300528 0000026001001351351
  • SWIFT: OTPVUAUK

Köszönjük minden felajánló támogatását!

Állítsa be a Kárpátalja.ma-t előnyben részesített forrásként a Google Keresőben.
Beállítás →