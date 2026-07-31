KMKSZ – Segítsünk a kárpátaljai viharkárosultakon!
Az ítéletidő súlyos károkat okozott Kárpátalja magyarlakta településein: otthonok és közintézmények rongálódtak meg.
A Kárpátaljai Magyar Kulturáls Szövetség (KMSZ) gyűjtést indít azok számára, akik egyedül nem tudnák a károkat felszámolni. Minden felajánlás jól jön!
Segítsen Ön is! Tegyünk együtt a kárpátaljai bajbajutottakért!
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- Közlemény: Viharkár 2026
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