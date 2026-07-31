Kigyulladt egy családi ház Nagyberegen
Tűz ütött ki egy családi házban július 31-én Nagyberegen.
A helyszínre nagy erőkkel vonultak ki a tűzoltók, akik jelenleg is a lángok megfékezésén dolgoznak. A beavatkozás részletei és a tűz keletkezésének részletei egyelőre nem ismertek.
A tűzesetben személyi sérülés nem történt, arról viszont még nem érkezett hivatalos tájékoztatás, hogy mekkora anyagi kár keletkezett.
Amint hivatalos információk válnak elérhetővé, cikkünket frissítjük.
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