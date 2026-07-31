Több mint 79 ezer házasságot kötöttek Ukrajnában 2026 első felében

Ukrajnában 2026 első hat hónapjában összesen 79 516 házasságot jegyeztek be hivatalosan – közölte az Igazságügyi Minisztérium. Ez 16 százalékkal több, mint az előző év azonos időszakában. Átlagosan havonta mintegy 13,3 ezer pár mondta ki a boldogító igent.

A statisztikák szerint a házasságkötések száma hagyományosan az év második felében növekszik. Tavaly ebben az időszakban 41 százalékkal több esküvőt tartottak, mint az első hat hónapban.

2026-ban több kiemelt dátum is népszerűnek bizonyult a párok körében. A legkedveltebb időpontok között szerepelt február 14., Valentin-nap, amikor 1248 házasságot regisztráltak, valamint június 26., amikor egyetlen nap alatt 2528 pár kötött házasságot.

A legtöbb esküvőt a következő régiókban jegyezték be:

Kijevben – 19 928 házasság;

– 19 928 házasság; Dnyipropetrovszk megyében – 15 545 házasság;

– 15 545 házasság; Lemberg megyében – 8909 házasság.

Ez a három régió együttesen az országban regisztrált házasságok több mint felét adja.

Az idei év egyik jelentős új trendje az online házasságkötés elterjedése. 2026 eleje óta 30 488 pár kötött házasságot távolléti, online formában, ami csaknem minden tizedik új házasságból négyet jelent.

Ugyanakkor a házasságok felbontása is folytatódott: 2026 első felében az anyakönyvi hivatalokon keresztül 12 175 válást regisztráltak, ami 4 százalékkal kevesebb, mint egy évvel korábban.

A legtöbb, anyakönyvi úton rögzített válást Kijevben, valamint Dnyipropetrovszk, Kijev, Odessza és Harkiv megyékben jegyezték fel.

A hivatalos adatok ugyanakkor nem tartalmazzák a bírósági úton kimondott válásokat, ezért a ténylegesen felbomlott házasságok száma ennél magasabb lehet.

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