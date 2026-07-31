Az EU további 3,47 milliárd eurót folyósított Ukrajnának 

Az Európai Bizottság 3,47 milliárd eurót folyósított Ukrajnának a 90 milliárd eurós Ukrajnát támogató hitelprogram védelmi keretéből drónok, rakéták, légvédelemi eszközök és vadászgépek beszerzésére – tájékoztatott a brüsszeli testület csütörtökön.

Az uniós bizottság közleménye szerint a finanszírozást Ukrajna sürgős katonai szükségleteinek fedezésére nyújtja az Európai Unió, mivel – mint kiemelték – a háborúban álló országnak továbbra is katonai képességei fejlesztésére van szüksége ahhoz, hogy megvédje magát „Oroszország agresszív háborújával” szemben.

„A támogatás Ukrajna számára azt jelenti, hogy gyorsabban hozzáférhet azokhoz a felszerelésekhez, amelyek segíthetnek légterének védelmében és védelmi kapacitásának megerősítésében. Európa számára pedig azt jelenti, hogy továbbra is támogat egy olyan országot, melynek biztonsága közvetlenül összefügg Európa biztonságával”

– fogalmaztak.

Végezetül emlékeztettek, az EU 2026-ban 28,3 milliárd eurót folyósít Ukrajna védelmi ipari kapacitásának fejlesztésére.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a közösségi oldalán közzétett üzenetében hangsúlyozta: az EU eurómilliárdokat fektet Ukrajna égboltjának védelmébe.

A 90 milliárd eurós hitelcsomag keretében folyósított kifizetéssel az EU segíti Ukrajnát népe védelmében. Az új támogatás egyértelmű üzenetet küld: minden orosz csapás megerősíti az EU Ukrajna melletti kiállását, ameddig csak szükséges, valamint erősíti Ukrajna szabadság iránti elszántságát – tette hozzá bejegyzésében az uniós bizottság elnöke.

Forrás: MTI

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