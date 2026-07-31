Halálos baleset Ungvár közelében: egy 16 éves motoros és egy gyalogos is életét vesztette

Tragikus közlekedési baleset történt július 30-án este az Ungvár melletti Koncháza (Koncovo) településen.

A rendőrség tájékoztatása szerint egy 16 éves minaji fiú motorkerékpárral közlekedett a faluban, amikor elütött egy 60 éves helyi nőt, aki hirtelen az úttestre lépett. A gyalogost súlyos sérülésekkel szállították mentőautóba, azonban az újraélesztési kísérletek ellenére életét vesztette.

Az ütközést követően a motoros még néhány tíz métert haladt, majd az út szélén megállt, leesett járművéről, és a helyszínen meghalt. Halálának pontos okát igazságügyi orvosszakértői vizsgálat állapítja meg.

A motorkerékpárt lefoglalták és egy kijelölt telephelyre szállították. Az ügyben az ukrán büntető törvénykönyv 286. cikkének 2. bekezdése alapján – halálos kimenetelű közlekedési baleset miatt – indult büntetőeljárás. A nyomozás során több szakértői vizsgálatot is elrendeltek.

Kárpátalja.ma/mukachevo.net

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