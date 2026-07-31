Többen meghaltak a Dnyipropetrovszk megyét ért orosz csapásokban

Két ember meghalt, három pedig megsebesült az orosz hadsereg Dnyipropetrovszk megye elleni drónokkal, tüzérséggel és bombákkal pénteken végrehajtott támadásaiban, lakóházak, civil ipari és infrastrukturális létesítmények rongálódtak meg – jelentették az illetékes ukrán hatóságok.

Dnyipropetrovszk megyében egyebek között egy élelmiszeripari vállalat, egy líceum, egy közigazgatási épület rongálódott meg, de családi házakat is találat ért – jelentette Olekszandr Hanzsa katonai kormányzó a Telegramon.

Dróntámadás ért egy postai terminált Harkiv külvárosában, az eddigi adatok szerint senki sem sebesült meg – tette közzé Oleh Szinyehubov megyei katonai kormányzó pénteken reggel a Telegram-csatornáján.

Lvivben 38-ra emelkedett a csütörtöki orosz rakétatámadás sebesültjeinek a száma, egy ember a kórházban belehalt a sebesüléseibe – írta reggel Makszim Kozickij katonai kormányzó a közösségi oldalán. Az állami katasztrófavédelem sajtószolgálat a Facebookon arról számolt be, hogy a becsapódás helyszínéről a mentőalakulatok már több mint 100 tonna építési törmeléket szállítottak el.

A légierő parancsnokságának jelentése szerint az orosz hadsereg péntekre virradóra 255 csapásmérő és álcadrónt vetett be ukrajnai célpontok ellen. Az előzetes adatok szerint a légvédelem 195 drónt fogott el az ország északi, déli és keleti régióiban. Tizennégy helyszínen 22 drón célba talált, 4 esetben pedig roncsok lezuhanását jelentették. A közlemény kiadásának időpontjában több drón is az Ukrajna által ellenőrzött légtérben tartózkodott.

Forrás: MTI

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