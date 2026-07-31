Drágulhat a burgonya Ukrajnában

Ukrajnában a kedvezőtlen időjárási viszonyok miatt jelentős burgonyadrágulás várható az ősz folyamán – írta az AgroTimes Mikola Furdiha, az Ukrán Agrártudományi Akadémia Burgonyatermesztési Intézetének igazgatója nyomán.

Az ország legtöbb régiójában a növények virágzási és bimbóképződési időszakában súlyos nedvességhiány alakult ki. Az intézet szakemberei mintegy 60 burgonyafajtát termesztenek, és megfigyeléseik szerint az idei terméshozam várhatóan 30 százalékkal marad el a tavalyitól.

A szakértő szerint a hosszan tartó hőség jelentős károkat okozott az állományokban. Több mint öt egymást követő napon keresztül a levegő hőmérséklete meghaladta a 37 Celsius-fokot, ezért a növények a rendelkezésre álló vizet elsősorban hűtésre használták fel, nem pedig a termés növelésére. A hatnapos hőséghullám még az öntözött területeken is hektáronként mintegy 7 tonnás terméskiesést eredményezett.

Mikola Furdiha előrejelzése szerint a burgonya felvásárlási ára október végére vagy november elejére körülbelül 30 százalékkal emelkedhet. A tárolókból értékesített burgonya esetében 12–15 százalékos drágulás várható.

Jelenleg ugyanakkor átmeneti áresés tapasztalható a piacon. A termelők igyekeznek minél gyorsabban felszedni a korai burgonyát, ezért az ára kilogrammonként 6,5–7 hrivnyára csökkent.

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