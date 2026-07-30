Brokkoli és karfiol – melyik egészségesebb?

A brokkoli és a karfiol egyaránt a keresztesvirágú zöldségek családjába tartozik, alacsony kalóriatartalmuk és magas rosttartalmuk miatt pedig az egészséges táplálkozás fontos elemei. Rendszeres fogyasztásuk hozzájárulhat az emésztés javításához és az egészséges testsúly megőrzéséhez.

A szakértők szerint vitamin- és ásványianyag-tartalmát tekintve a brokkoli előnyben van. Kiemelkedően sok C- és K-vitamint tartalmaz, emellett jelentős mennyiségű luteint is, amely támogatja a szem egészségét, valamint antioxidánsokban is gazdagabb. Több kalciumot és az immunrendszer működését segítő vegyületet is tartalmaz.

A karfiol ugyanakkor szintén értékes zöldség. Valamivel kevesebb kalóriát és szénhidrátot tartalmaz, ezért kedvelt alapanyaga a szénhidrátszegény étrendeknek. Emellett B6-vitaminban és folsavban gazdag, amelyek fontos szerepet játszanak az idegrendszer megfelelő működésében és a szervezet egészségének fenntartásában.

A dietetikusok szerint nem érdemes választani a két zöldség között. A legjobb megoldás, ha a brokkolit és a karfiolt felváltva, rendszeresen beillesztjük az étrendbe, így a szervezet mindkettő kedvező tápanyagait hasznosíthatja.

Forrás: U-NEWS

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